Een antenne voor de kinderziel

Heel kinderlijk nog zijn Marcel, Arthur en Françoise. In een enorme tuin met een vijver spelen ze treintje. ‘De rechtstreekse hoofdverbinding van de serre naar de villa werd het eerst in gebruik genomen. Vervolgens werd die doorgetrokken tot het waterbekken. (…) Arthur speelde locomotief, Françoise speelde in een rolstoel de reizigers. Marcel was conducteur en ontpopte zich bij de haltes tot stationschef. (…) Bevend, voorpoten op de bloembak, wachtte Sourik (de terriër) op de sneltrein van de villa.’

Er zijn verhalen over oudere kinderen met emoties die dieper gaan. Puur en trefzeker is het ‘Portret van Éliane op haar veertiende’. Met haar tirannieke moeder en haar kleine broertje wacht zij in een park. Subtiel beschrijft Larbaud hoe de m..

