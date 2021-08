Arnold Huijgen zet in zijn boek over Maria historisch gezien een grote stap

De maagd Maria, de moeder van Jezus – je vindt haar bestaan van geen belang of ziet haar als Redster In Bange Dagen. Met Maria. Icoon van genade zet hoogleraar Arnold Huijgen duidelijk in op een traditie-overstijgende middenweg.

Arnold Huijgen, christelijk-gereformeerd, hoogleraar Systematische Theologie, deed iets waar iedereen van opkeek: een boek over Maria schrijven. Bepaald niet onopgemerkt rolde zijn geschrift de (sociale) media in, waarna voor- en tegenstanders er lustig overheen rolden, of ze het nu gelezen hadden of niet. Bij vlagen deed het promotie-bombardement zelfs feestelijk aan, al was het maar vanwege de schitterende omslagillustratie van Peter Kortleve.

De theologisch geschoolde lezer wordt in deze nieuwe studie over Maria niet teleurgesteld. Maria. Icoon van genade is een gedegen overzicht van de ontwikkeling in het denken over Maria. Een prestatie; buiten Nederland en in de oecumene zijn er genoeg studies over haar verschenen met de be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .