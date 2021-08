Bomen kunnen ons misschien redden met hun ‘wood wide web’

Bomen in het bos delen water, voeding en informatie met elkaar via een ondergronds netwerk van wortels en schimmeldraden. Suzanne Simard is de ontdekker van dit ‘wood wide web’. Na vele wetenschappelijke publicaties heeft ze een boek voor een breed publiek geschreven: Op zoek naar de moederboom.

Bomen met een verstrengeld wortelnetwerk in Avatar Grove op Vancouver Island.

Suzanne Simard is hoogleraar bosecologie aan de universiteit van British-Columbia. Ze groeide op in deze bosrijke Canadese provincie. Ze komt uit een houtvestersfamilie, ging als eerste vrouw in de familie bosbouwkunde studeren en kreeg een baan bij een commercieel houtvestersbedrijf.

Ze besefte al snel dat bosbouw het voortbestaan van het ecosysteem bedreigt. Het viel haar op dat op een plek waar een bos in één keer is geveld, de nieuwe aanplant het moeilijk heeft. Ze wist dat bossen zichzelf kunnen genezen als ze niet volledig worden kaalgekapt. Ze besloot te onderzoeken hoe het kan dat bossen zo veerkrachtig zijn. Het was het begin van vier decennia onderzoek.

