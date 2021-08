Door de vriendschap met een vos, onttrok Catherine zich net op tijd van de maatschappelijke mal

De Amerikaanse biologe Catherine Raven schreef in prachtig proza een ontroerend verslag over haar vriendschap met een vos in de wildernis.

Vos is voor Catherine allesbehalve een object. Hij is een vriend. Ze begrijpen elkaar.

De meeste mensen praten graag tegen hun huisdieren, omdat we denken ze ons begrijpen. Wie echter aan wilde dieren menselijke eigenschappen toedicht én tegen ze praat, wordt al snel voor gek versleten. Toch is dat precies de kern waarom het in het debuut van Catherine Raven Vos & ik - een ongewone vriendschap draait. Ze ontvlucht als vijftienjarige het ouderlijk huis vanwege haar onverschillige moeder en gewelddadige vader. Die geeft het introverte meisje het gevoel ongewenst te zijn. ‘Ik wou geen kinderen, als je ooit kinderen krijgt hoef ik het niet te weten en hoe het verder met je gaat zal me ook worst wezen.’ Het zal je maar gezegd worden.

loner

Na baantjes als vrijwilliger in verschillende nationale parken, waaronder Yellowst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .