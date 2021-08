Koos van Zomeren voltooit zijn trilogie over ‘het beroemdste dorp aan de dijk van Gorkum tot Tiel’

Het beroemdste dorp aan de dijk van Gorkum tot Tiel. Dat is Herwijnen volgens schrijver Koos van Zomeren. Dit boek is een voltooiing van zijn trilogie over het dorp van zijn vaderen. Eerder schreef hij dagboeken als Een jaar in scherven en Nog in morgens gemeten. Nu ligt er opnieuw een dagboek, gecombineerd met een fotodocument dat minstens de helft van het boek beslaat.