‘Het christelijk geloof kende ik al, dacht ik. Tot ik opnieuw de woorden van Jezus las’

Er zijn van die boeken die je nooit vergeet. Theoloog en voorganger Martijn Rutgers over Onversneden christendom van C.S. Lewis. ‘Dit boek speelde een grote rol in mijn bekering.’

Martijn Rutgers (46), voorganger van Oase voor Nieuw-West, een kerkplanting van christelijk- en Nederlands-gereformeerden in Amsterdam, mag gerust een veellezer worden genoemd. Gemiddeld leest hij zo’n twee boeken per week, ‘van John Grisham tot Dostojevski tot N.T. Wright’.

In het gezin waarin Rutgers opgroeide werd er ook al veel gelezen. Zijn vader — uit een Brabants, katholiek gezin — en zijn moeder — uit een Gronings, vrijgemaakt-gereformeerd gezin — leerden elkaar kennen op een camping in Finland. ‘Het was meteen raak.’ Rutgers groeide op in Utrecht en Delft, als oudste van vier.

Of hij nog herinneringen heeft aan bepaalde boeken uit zijn kinderjaren? ‘Vooral de boeken van Roald Dahl heb ik verslonden. En van mijn opa kre..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .