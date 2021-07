Sterk pleidooi de hoop op de wederkomst levend te houden

De wederkomst van Jezus is een thema dat we in de kerk in de maand november behandelen. Als het er al van komt. In het Nieuwe Testament is het een voortdurend aanwezig en steeds terugkerend thema. Er is een sterke verwachting, ook al wordt het geduld op de proef gesteld door wat sommigen beleven als talmen en door een zware vervolging vanaf de jaren zestig van de eerste eeuw.