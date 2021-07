Op weg naar de hemel. God en mens in de Middeleeuwen

In 33 hoofdstukken – Jezus werd 33 jaar oud, 33 is de ideale leeftijd, je bent op het toppunt van je kunnen en de leeftijd van de mensen bij de opstanding is 33 volgens de middeleeuwer – wordt de geschiedenis van de mensheid verteld in dit perspectief. De oud docent Middelnederlandse letterkunde gebruikt devotionele teksten, kronieken en hoofse ridderromans om zijn verhaal bij de tijdlijn van de geschiedenis te doen. Martine Meuwese heeft meegelezen en de teksten voorzien van schitterende afbeeldingen uit de schatkamer van de middeleeuwse miniatuurkunst. Het boek is een plaatje om te zien en te lezen. Het geeft in korte schetsen goed zicht op het geloof van de middeleeuwer, een geloof waarmee we de (kunst)geschiedenis kunnen begrij..

