Doorleefd en ingeleefd, maar taalgebruik blijft sterk bij eigen kring

Zijn uitgangspunt is het woord van de puritein John Owen: geloof is het vluchten van een boetvaardig zondaar tot de barmhartigheid van God in Christus. Dit weet de schrijver in twintig hoofdstukken vol te houden. Een gelovige is een vluchteling naar God. Hij geeft voorbeelden van personen zoals Abraham, David, Petrus en hij bespreekt meer dogmatische kwesties zoals het opnieuw geboren worden bij Nicodemus. De stukken over personen zijn doorleefd en ingeleefd, de meer dogmatische stukjes zijn meer een verwerking. In alles proef je het elfde gebod van de evangelist: dat die God liefhebben ook zijn broeder liefheeft (1 Johannes 4). Hij houdt van zijn werk en van de hem toevertrouwde mensen, tot redding. Het taalgebruik is open en direct, ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .