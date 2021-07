Nieuwe invulling van genadetijd door Iwan en Leantine Dekker

De titel is dubbelzinnig, genadetijd. Ooit een woord voor de tijd van leven voor je gaat sterven. Nu een woord voor tijd die je wordt gegeven terwijl je die eigenlijk niet hebt. In de zeven weken voor Pasen wordt de kerk vanouds stil. Totdat ze in de stille week letterlijk stilvalt op de dag voor Pasen. Maar geestelijk komen we niet tot stilstand.

De theologen en toerusters Dekker uit Amersfoort schreven een dagboekje met weekthema’s en dagteksten. Om even stil te worden. Zondag is de opstandingsdag, het vaste thema is dan opstaan! De teksten zijn eenvoudig en begrijpelijk, maar weer niet plat en oppervlakkig. Meestal zit er wel een zin tussen die blijft hangen. Zoals deze: ‘om te ontvangen heb je lege handen nodig’. Onderaan de bladzijden staan steeds een tweetal doe-dingen, om te zingen, te bidden, te luisteren of vragenderwijs te overdenken. Dit praktische deel is wat klassiek, vanuit de klassieke liedboeken en zelfs de Mattheüspassion. Het past bij het verwachte publiek dat zich houdt aan de veertigdagentijd. Ook geschikt voor 2022, de data staan er alvast in. Of het jongeren ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .