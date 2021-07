Wees alert om de democratie niet opnieuw kopje onder te laten gaan

Zelden is duidelijker geworden dat democratie geen rustig bezit is. Met de opkomst van rechts-populistische leiders, die een democratie geleidelijk van binnenuit uithollen en omvormen tot een autocratie, is helder dat er redenen genoeg zijn om je zorgen te maken over het democratisch bestel. Vaak ook is de democratie krachtig genoeg om die aanval van binnenuit te weerstaan. Maar dan heb je wel politieke partijen en onafhankelijke media nodig die als instituties de democratie blijven schragen.

Jan-Werner Müller is een vooraanstaande politieke denker en gerenommeerd kenner van het populisme, of het nu vanuit de rechter- of linkerflank zich aandient. In dit boek wil Müller waarschuwen tegen ‘oppervlakkig crisisgeklets’. In plaats daarvan ric..

