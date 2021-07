Brochures als medium in het negentiende-eeuwse debat in Nederland over de moderne theologie

Een hoog gewaardeerd wapen in de kerkelijke strijd over de moderne theologie rond 1860 was een heldere, verzorgde schrijfstijl.

Orthodoxe christenen zijn er in soorten. Maar ze geloven allemaal dat Jezus, de Zoon van God, voor hun zonden gestorven is en uit de dood is opgestaan. Orthodoxe christenen die daaraan gaan twijfelen, brengen beroering teweeg. De nadagen van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-2004) waren getekend door kwesties rond vooraanstaande theologen die het verzoenend sterven en de opstanding van Jezus ter discussie stelden, zoals Herman Wiersinga, Harry Kuitert en Cees den Heijer. Zij zouden ‘moderne theologen’ zijn.

Op de klank af lijkt er weinig mis met de benaming ‘moderne theologie’. Modern suggereert vooruitgang en verbetering. Dankzij de moderne geneeskunde is het menselijk lijden verlicht en zijn ziekten overwonnen. De moderne techn..

