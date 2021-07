‘Als je wilt begrijpen wat hoop geeft, kun je beter naar het kleine kijken’

Er zijn van die boeken die je nooit vergeet. Heleen Murre-van den Berg (56), hoogleraar Global Christianity en decaan van de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen in Nijmegen, over De god van kleine dingen (1997) van Arundhati Roy. ‘Een dramatisch verhaal, en toch ook hoopvol.’

‘Bij ons thuis werd vroeger veel gelezen. Ik las alles wat los en vast zat; ik zou niet iets kunnen noemen dat er echt uitsprong. Ik kom uit een christelijk-gereformeerd milieu. Niet progressief, maar mijn ouders stimuleerden me wel om me te ontwikkelen. Toen ik besloot semitische talen te gaan studeren zeiden mijn ouders ook niet: zou je niet iets praktisch gaan doen?

Voor mijn werk lees ik veel, waardoor de tijd voor andere boeken - fictie bijvoorbeeld - wel eens in de verdrukking komt. Ik vind het leuk om te lezen over onderwerpen waar ik weinig van af weet. Een goede roman doet veel dingen tegelijk: die kan verstrooiing bieden, je weghalen uit je context, maar ook nieuwe vragen opwerpen, of dingen op een heel krachtige manier ve..

