Een theologische en filosofische verkenning over het streven naar geluk van Willem Maarten Dekker

De coronatijd werpt de vraag op of we ná de pandemie op dezelfde voet willen doorleven of juist andere wegen zullen inslaan om gelukkig te worden, aldus Dekker. De gemeentepredikant, theoloog en schrijver draagt zijn boek in de eerste plaats op aan de christelijke studentenverenigingen van Nederland. Dat is aan de toon en inhoud van Domweg gelukkig ook wel te merken. Toch heeft Dekker elke ‘nadenkende mens’ op het oog.

Weliswaar verklaren veel Nederlanders gelukkig te zijn, maar tegelijk is er een ervaring van gemis. Er is meer nodig dan het peilen van subjectieve geluksgevoelens via enquêtes. Dekker wil op zoek gaan naar het objectieve, gemeenschappelijke geluk. Geluk ligt hoger dan genot (hedonisme) en lager dan zaligheid (die voor de h..

