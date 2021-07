De Russische schrijver Anton Tsjechov: getuige van het leven en een dokter die niet oordeelt

‘Tsjechovs verhalen zijn bestemd voor lezers die tegen een stootje kunnen en niet te beroerd zijn om af te dalen in de krochten van de late negentiende-eeuwse Russische samenleving’, schrijft Sophie Levie in het nawoord bij De dertig beste verhalen van de Russische arts-schrijver Anton Tsjechov (1860-1904). De nieuwe vertaling roept de vraag op hoe vrij je als vertaler mag zijn.

Zijn bekendste verhaal, ‘De dame met het hondje’, lijkt op het eerste gezicht helder, maar schijnt bedriegt. Een man met vakantie op de Krim raakt in de ban van een getrouwde dame die daar ook een week doorbrengt. Na de vakantie zoekt hij in de stad waar ze woont contact met haar. Heeft de relatie perspectief? Moeten ze elkaar stiekem blijven zien? Hoe kunnen ze zichzelf losmaken van de bestaande situatie met die ondraaglijke kluisters? Begint er een prachtig leven voor hen samen? Tsjechov laat het antwoord open: ‘Ze begrepen allebei dat het einde van hun liefde nog lang niet in zicht was en dat het moeilijkste nog moest beginnen.’

Tsjechov lezen werkt verslavend. Veel verhalen kennen een open einde. De lezer moet zelf maar bedenken..

