Een ontluisterend beeld van de economische en sociale verschillen in de Verenigde Staten

Ontdoe de staatsschuld van zijn mythische karakter en schep zo een nieuwe economie. Een economie die de mens en zijn welzijn centraal stelt. Dat is wat de Amerikaanse econoom Stephanie Kelton wil. Een open deur of revolutionair?

De inkomens- en vermogensverschillen in de VS zijn nog nooit zo groot geweest.

Stephanie Kelton behoort tot het kamp van Bernie Sanders, de Democraat die enkele malen geprobeerd heeft kandidaat te worden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zijn tegenstanders, met name de Republikeinen, noemen Sanders een socialist. Dat is in de VS een vies woord. Zoiets als communist in de tijden van de Koude Oorlog. Als je kijkt naar zijn economische programma - in heel brede zin opgevat - dan zou je het ook christelijk-sociaal kunnen noemen.

Waar Kelton vooral van af wil, is de ‘wrede en inefficiënte gewoonte dat we democratisch onschendbare bewindspersonen van centrale banken de ‘juiste’ mix van inflatie en werkloosheid laten bepalen’, en via dat spoor de economie aansturen. Kelton wil ‘een economie voor het volk’, w..

