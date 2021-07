Maarten Kater, hoogleraar in de praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn deed samen met Ferdi Kruger, zijn evenknie aan de North-West University in Potchefstroom (RSA) onderzoek naar de prediking van het bijbelboek Hebreeën. Zij beschouwen dit boek als een preek ter bemoediging in moeilijke tijden.

Welke lessen zijn er te halen uit deze preek voor de homiletiek, de predikkunde? En hoe kan dat worden toegepast voor de huidige predikers? De vooronderstellingen van dit onderzoek zijn tweeledig. Er moet perspectief zitten in de preken want de stem van God is een levende stem. Het kan dus niet gaan om reproductie van het verleden. Dit veronderstelt dat God aanwezig is en werkt in deze wereld. Het gaat erom dat hoorders van nu worden bemoedigd in de uitdagingen die deze tijd aan gelovigen stelt. Dit boek is voor predikers en liefhebbers van het homiletisch proces een waardevolle doordenking van de vraag hoe de preek als levende stem van God, kan bemoedigen. Dat is elke week weer een opgave, maar met een knipoog naar de titel: nihil a..

