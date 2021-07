Reformatorisch geloven en belijden nu. Doordenken op de Hervormer Melanchton

Ook Eginhard Meijering kwam door de coronacrisis thuis te zitten. Ondanks dat hij zich voornam niets meer te schrijven voelde hij zich er nu toch toe gedrongen. Het resultaat is een doordenking van de vroege geloofsleer, dogmatiek, van Melanchton, leerling van Luther. Steeds neemt de oud-lector van de Leidse Universiteit een stukje van Melanchton en geeft er daarna zijn commentaar op. Hij bespreekt daarbij zowel orthodoxe als vrijzinnige visies. Het is goed te merken dat hij thuis is in de Vroege Kerk. Hij bespreekt moeiteloos Irenaeus en Hilarius, en ook modernere theologen als Brunner, Tillich en Kuitert. Het is duidelijk dat de schrijver onder de indruk is van het reformatorische gedachtengoed. Volgens hem hebben ze recht van spreken ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .