Een moeder, kind en een stippeltjesjurk. Een boek met knap researchwerk

In 2009 kreeg de Amerikaanse historica Wendy Lower een foto van een executie. In een adembenemende reconstructie leren we de daders, slachtoffers en fotograaf kennen. Op de foto zien we - op het eerste gezicht - een groepje mannen met geweren, een vrouw in gebukte houding en een jongetje dat haar bij de hand houdt. Kruitdamp onttrekt de details aan de afgebeelde slachtoffers.

De foto intrigeert. Er zijn duizenden foto’s en filmbeelden die gaan over de nazi’s, de Holocaust, Oost-Europa en de Tweede Wereldoorlog. Een deel ervan toont SS ‘ers in functie en opnamen van stapels lijken of massagraven. Maar er zijn slechts een stuk of twaalf foto’s gemaakt op het moment dat daders slachtoffers daadwerkelijk doden.

Dit is er zo eentje. De foto maakte deel uit van een serie van vijf, geschoten door de Tsjechische fotograaf Lubomir Skrovina, die was ingehuurd door Slowaakse veiligheidsmensen. De foto dateert van 13 oktober 1941 en is genomen in een park in Miropol, een Oekraïens stadje op bijna tweehonderd kilometer ten westen van Kiev. De fotograaf leeft tot 2005 en wil na de oorlog zijn foto’s inzetten om de nazi-misd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .