Tegenwoordig maken veel mensen zich druk over coronapaspoorten en de kleur van vakantielanden. Het verschil tussen oranje en geel is niet zonder betekenis. Toch kiezen veel mensen die gewend zijn om in de zomermaanden uit te vliegen naar andere delen van de wereld nu voor een verblijf in eigen land. Een kleine eeuw geleden was dat gebruikelijk. Twee weken weg van de Engelse auteur R.C. Sherriff (1896-1975) is een eenvoudig verhaal waarin het vakantiegevoel centraal staat. Even weg uit de alledaagse sleur en stress. De oorspronkelijke roman, The Fortnight in September, dateert uit 1931 en is gebaseerd op de eigen kindervakanties van de auteur.