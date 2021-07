Meeslepende romans over de oorlog voor jongeren

De Tweede Wereldoorlog vormt een onuitputtelijke bron voor auteurs om over te schrijven. Is inmiddels niet alles verteld? Auteurs Astrid Sy en Anna Woltz vinden van niet. En al na het lezen van de eerste hoofdstukken moet je ze gelijk geven.

De Tunnel

Een nieuw boek van Anna Woltz is er altijd eentje om in de gaten te houden. Ze is namelijk een ster in het beschrijven van emoties en kan zich prima inleven in de gedachtewereld van jongeren.

Dit keer duikt ze de geschiedenis in en kiest ze de Londense metro in 1940 als origineel decor. Hitler teistert Londen dagelijks met hevige bombardementen en het omvangrijke metrostelsel biedt een veilige schuilplaats. Een plek waar mensen van allerlei rangen en standen elkaar eenvoudig kunnen ontmoeten.

Zo ontmoet magere bleekneus Ella (14) het straatschoffie Jay (16), die van alles aanpakt om geld te verdienen voor zijn familie. Hij verkoopt slaapplekken voor laatkomers en ziet in de manke Ella een mooie kans om voorrang te krij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .