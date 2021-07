Ronny Naftaniel: ‘Joods-zijn komt altijd weer terug, zo laat dit boek zien’

Welk boek heeft veel indruk op u gemaakt?

‘Een boek dat ik onlangs met veel plezier en herkenning heb gelezen, is Verdriet en boterkoek (2021) van Margalith Kleijwegt. Zij vertelt haar Joodse familiegeschiedenis als dochter van Netty Rosenfeld, bekend als een van de eerste omroepsters in Nederland. Haar loopbaan begon al in de oorlog, nadat de zuidelijke provincies in 1944 bevrijd waren kwam zij, met haar mooie radiostem, bij Radio Herrijzend Nederland.’

Waarom las u het voor het eerst?

‘Voor mijzelf is het extra aardig omdat ik een aantal mensen die erin voorkomen, persoonlijk ken, onder wie Rosenfeld, die mij als een van de eersten interviewde in een studio. Daarom ben ik het gaan lezen en het boeide me. Kleijwegt beschrijft ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .