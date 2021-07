Een gelukshelm, moeten we dat willen? Is geluk te vinden in hersengolven?

Edward St Aubyn is vooral bekend door zijn romans over Patrick Melrose. Met het vierde deel haalde hij de shortlist van de Booker Prize.

Het centrale thema in de nieuwe roman Dubbelblind van Edward St Aubyn (1960) is de heilige graal voor het geluk. Die lijkt gevonden te worden bij een heilige die al 45 jaar in alle eenzaamheid mediteert, niet spreekt, maar voortdurend een gelukzalige glimlach laat zien. De hersengolven van deze man worden als het ware afgetapt, in moderne woorden gescand en daarmee wordt een helm gecreëerd waarmee deze hersengolven geïnduceerd kunnen worden bij dragers van de helm.

Hier is natuurlijk veel geld mee gemoeid en het wekt geen verbazing dat entrepreneur en miljardair Hunter Sterling daar op jaagt. Dubbelblind zou zo maar een thriller kunnen zijn, maar dat is het niet. Het is een roman, waarin de wetenschap een essentiële rol spe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .