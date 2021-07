Gevangen in het getto van de stilte

De bekroonde Franse autobiografische roman Het innerlijk getto van schrijver en filmmaker Santiago Amigorena belicht het leven van zijn grootvader Vicente Rosenberg. Deze Poolse Jood vluchtte in 1928 naar Argentinië om daar een nieuw leven op te bouwen. In het Poolse leger had hij het geschopt tot kapitein, maar toen hij rechten ging studeren, kreeg hij steeds meer te maken met antisemitisme. In Argentinië trouwt hij met Rosita, krijgt drie kinderen en wordt meubelmaker.

De roman begint in september 1940 en speelt in Buenos Aires waar een groep vrienden, Joodse ballingen, elkaar dagelijks ontmoet in een café. De belangrijkste vraag die hen bezighoudt is: wat gebeurt er in het Europa dat zij zijn ontvlucht? Langzamerhand begint Vicente, ook door de korte brieven die hij van zijn moeder krijgt, te beseffen wat er in Warschau en in het getto gaande is. Hij wordt verteerd door schuldgevoelens, omdat hij zijn moeder in Warschau heeft achtergelaten. Ook heeft hij zich niet aan zijn belofte gehouden om haar regelmatig te zullen schrijven. Invoelbaar wordt beschreven hoe Vicente wil ophouden met denken. Hij trekt zich terug, bouwt een muur om zich heen en vervreemdt van zijn gezin en zichzelf. Hij hoopt dat zwij..

