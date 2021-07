Pieter Grinwis over zijn favoriete boek: ‘C.S. Lewis gaf mij een rijker zicht op de werkelijkheid’

Er zijn van die boeken die je nooit vergeet. Pieter Grinwis (41), Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, over De afschaffing van de mens van C.S. Lewis. ‘Het is eigenlijk één grote lofzang op de wet, op psalm 119.’

Pieter Grinwis: 'In wezen is De afschaffing van de mens een grote lofzang op de wet.'

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘Het is De afschaffing van de mens van C.S. Lewis geworden. Een niet zo heel dik boek, dat in wezen een bundeling is van drie lezingen die Lewis gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is geen expliciet christelijk boek, eerder een stevige cultuurkritiek. Lewis verzet zich tegen mensen die doen alsof er geen universele waarheid bestaat en normen en waarden ‘ook maar een mening’ zijn. Lewis betoogt waarom dat spoor doodloopt en dat vrijheid ligt binnen de kaders van die universele waarheid. Lewis is – samen met boeken als Jezus Kurios van Bram van de Beek plus af en toe een mooie meditatie van Arnold van Ruler – bepalend geweest voor mijn geloof.’

Wanneer las u het voor het eerst?

‘Ik ben opgegr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .