Monument voor een moeder

Met een scherpe pen grift Édouard Louis zijn leven in transparante zinnen vanuit een drang om een persoonlijke waarheid onder de aandacht te brengen. Anders zou niemand weten hoe het is om als homo op te groeien in de sociale onderlaag van Noord-Frankrijk.

Louis schreef tot nu toe vier autobiografische romans. Een over een jongen in een massief masculiene omgeving die ontdekt dat hij homo is. Een over het ‘onzichtbare geweld’ dat hij onderging als homo (‘je ziet het niet als je door ons stadje rijdt’). In zijn derde portretteerde hij zijn invalide vader. En nu is er een memoir aan zijn moeder: onverbloemd en meedogend.

Eddy Bellegueule (1992) werd geboren in Hallencourt (Noord-Frankrijk). Hij groeide op in een gezin dat werd gestempeld door armoede en alcoholisme. In 2011 werd hij toegelaten tot de École Normale Superieure in Parijs. Daar studeerde hij sociologie. In 2013 veranderde hij zijn naam in Édouard Louis. Hij geldt als een belofte: dit wordt een van de grote Franse schrijvers!

De..

