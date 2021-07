Wie is nu schuldig?

In een vlotte, beeldende stijl belicht Philippe Claudel het thema schuld. Net als in eerdere romans gaat het in Een Duitse fantasie over goed en kwaad.

Philippe Claudel had een korte loopbaan als verkoper van vervalste parfums en zanger in een punkband, voordat hij literatuur- en filmgeschiedenis ging studeren. Hij werkte als docent Frans voor scholieren, gevangenen en mensen met een verstandelijke beperking. In 2003 brak hij als schrijver door met Grijze zielen, een roman die speelt in een dorp in Lotharingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In zijn boeken laat hij vaak pijnlijke geschiedenissen zien, zonder zijn personages direct te veroordelen. In een interview met dagblad Trouw zei Claudel: ‘De woorden ‘parabel’ en ‘moraal’ zijn cruciaal voor mij. Ik ben opgevoed met de evangeliën: korte, menselijke verhalen die een gewichtige boodschap illustreren. We leven nu hela..

