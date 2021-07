Meent van der Sluis deed politici beven

Langs de snelweg A7 staan ten oosten van de stad Groningen twee kunstwerken. Het eerste is de Gasmolecule, een sculptuur van Mark Ruygrok, in 2009 door NAM, Gasunie en Gasterra aangeboden aan de gemeente Slochteren. Het andere monument werd op 28 mei 2019 onthuld: een gebarsten baksteen van cortensstaal, gemaakt door Karel Buskes. Beide zijn acht meter hoog; niemand kan erlangs kijken.

Het laatste werk verbeeldt het leed van de door de bodemdaling getroffen Groningers. Het geld voor het object werd met moeite bijeen gekrabbeld door de Stichting Meent van der Sluis. De naamgever was gepromoveerd sociaal geograaf en politicus. Hij doceerde aan de Pedagogische Academie te Assen en daarna aan het Van Hall Instituut.

Van der Sluis was de eerste die een verband legde tussen de gaswinning in het noorden van het land en de aardbevingen in het gebied. Dat was in 1986 en vanaf dat moment deed hij de politiek en de industrie ook beven, maar dan van woede.

Van der Sluis werd belachelijk gemaakt en gedemoniseerd door vooral de NAM, die met de jonge woordvoerder Frank Duut een sarcastisch type had binnengehaald. Biograaf Lukas K..

