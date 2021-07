Zaïre Krieger over haar favoriete boek: ‘The War of Art heeft mijn leven veranderd’

Er zijn van die boeken die je nooit vergeet. Spokenwordartiest, schrijver en journalist Zaïre Krieger (25) over The War of Art van Steven Pressfield. ‘Het boek draait om het woord resistance, dat heb ik op mijn arm getatoeëerd.’

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘The War of Art van Steven Pressfield. Dit boek heeft echt mijn leven veranderd. Iedereen die creëert, schrijft of bijvoorbeeld schildert, kan zichzelf herkennen in dit boek. Het boek benadert het maken van kunst als oorlogsstrategie, met al zijn obstakels. Pressfield beschrijft de verschillende facetten van het maken van kunst. Het eerste gedeelte van zijn boek gaat over resistance: de oerkracht die in ons zit en ons ervan weerhoudt om dingen te maken en te creëren. Het is een soort faalangst of angst om succesvol te zijn, die ervoor zorgt dat je je werk uitstelt of jezelf bekritiseert. Pressfield beschrijft hoe je die resistance kunt overwinnen. Het tweede gedeelt..

