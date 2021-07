‘Olifant op het feest’ beste christelijke kinderboek 2021

Het prentenboek Olifant op het feest van Linda Bikker en Laurina de Visser is vrijdag door de vakjury het Hoogste Woord uitgeroepen tot beste christelijke kinderboek van 2021.

Olifant op het feest (beeld nd)

Zwolle

Het boek, uitgegeven bij KokBoekencentrum, bevat volgens de jury ‘een prachtige les over rouwverwerking, voor kinderen én volwassenen’. De jury spreekt van een ‘zeer fraai vormgegeven’ boek en een ‘ontroerende verhaal over verdriet en rouwverwerking’. Beide auteurs hebben hier persoonlijk ervaring mee en dat is volgens de jury goed te merken aan de manier waarop het verhaal wordt verteld.

De EigenWijsPrijs, die jaarlijks wordt uitgeroepen door een christelijke kinderjury, gaat dit jaar bij de middenbouw (groep 3-5) naar Saga, de orka die geen haring lustte (Leonard Boekee, uitgeverij Columbus), een boek dat ook was genomineerd voor het Hoogste Woord. Voor de bovenbouw (groep 6-8) gaat de EigenWijsPrijs..

