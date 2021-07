Jan Guillou voltooide zijn tiendelig epos De Grote Eeuw.

Jan Guillou had nooit de ambitie een rijke schrijver te worden. ‘Het was niet gepland, die tien delen van De Grote Eeuw, in twintig talen en zoveel miljoenen exemplaren.’

We bellen Jan Guillou de dag nadat de Zweedse regering is gevallen over het loslaten van de huurprijzen. Het sociaaldemocratisch kabinet van premier Kjell Stefan Löfven was iets te ver naar rechts opgeschoven. De 77-jarige schrijver kan er wel om lachen. ‘Mijn nieuwe boek gaat over de spion Carl Hamilton, codenaam Coq Rouge, die nu op leeftijd is gekomen. Hij krijgt te maken met ongemakken die elke seniore burger krijgt: onleesbare formulieren, nieuwe heupen, en nu dus ook een verhoogd huurplafond, hahaha!’

Guillou voltooide onlangs het tiende en laatste deel van de ook in het Nederlands vertaalde romancyclus De Grote Eeuw. Per decennium beschrijft hij de lotgevallen van de familie Lauritzen. Het begint in 1901 met drie verweesde..

