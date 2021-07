Oud-president George W. Bush geeft in zijn nieuwe boek immigratie een gezicht

George W. Bush maakt duidelijk dat de Verenigde Staten dankbaar mogen zijn met de nieuwkomers in het land. Hij schotelt ons het ene na het andere succesverhaal voor, want achter alle statistieken zitten concrete mannen en vrouwen.

Er is geen land met meer immigranten dan de Verenigde Staten. Bijna 45 miljoen van de in totaal 332 miljoen inwoners werd niet in Amerika geboren, 13,5 procent. Van hen verblijft iets minder dan een kwart illegaal in het land. Van al die nieuwkomers komen de meesten uit Mexico, op verre afstand gevolgd door Aziatische staten als China en India. Geen land ook dat kennelijk wereldwijd meer aantrekkingskracht heeft dan de VS. Geen wonder dat Amerika ook wel ‘een natie van immigranten’ wordt genoemd.

Is de toestroom van vreemdelingen – jaarlijks zo’n miljoen – onder de bevolking dan geen omstreden zaak? Tot op zekere hoogte wel. Immigratie is in elk geval een emotioneel onderwerp. Donald Trump haalde circa 25 miljard dollar uit militaire fond..

