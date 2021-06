Slavernij veelzijdig bezien: Henk den Heijer zet de feiten en de theorieën over het Nederlandse slavernijverleden op een rij

In het verhitte debat over slavernij en slavenhandel kan Nederlands slavernijverleden van Henk den Heijer voor enige afkoeling zorgen.

Fort Elmina in Ghana, vanaf 1637 een spil in de Nederlandse slavenhandel. (beeld wikimedia)

Er zijn weinig onderwerpen waarover de Nederlandse historici zo verdeeld zijn als de slavernij en de slavenhandel. Over de volgende feiten zijn de meesten het wel eens. Ongeveer 230 jaar lang, tot de afschaffing van de slavernij in 1863, werden er slaven gehouden in Nederlandse koloniën en handelsposten in Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en West-Afrika. Ongeveer 170 jaar lang nam Nederland deel aan de transatlantische slavenhandel en verscheepte het slaven vanuit Afrika naar Zuid-Amerika en de Cariben. Volgens de laatste inzichten waren de Nederlanders verantwoordelijk voor de verscheping van 600.000 slaven uit Afrika, van wie 525.000 de overtocht overleefden. Die 600.000 vormden ongeveer vijf procent van de totale transatlantische sl..

