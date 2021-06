Jong en verwonderd, in een wereld vol beperkingen

Al jaren blogt Marcel Kolder over het wel en wee van zijn dochter Mayim, citeert hij opmerkingen die ze in haar onbevangen wijsheid maakt, tweet hij foto’s van haar schilderijen en maakt de wereld deelgenoot van alle tegenslagen, maar ook van de – soms moeizaam gerealiseerde – oplossingen. Al die jaren werkten vader en dochter ook aan een boek, dat nu is verschenen.

MAYIM. Levend Water, zo heet ik, zo ben ik is een coproductie van dochter Mayim Kolder en vader Marcel Kolder. Dochter inspireerde, vader formuleerde. Het resultaat is ‘een autobiografische roman’ over de jeugd van Mayim, in een wereld vol beperkingen.

Ongeveer drie maanden na haar conceptie moet het zijn gebeurd, vertelt Mayim op de eerste pagina van haar boek MAYIM. Levend Water, zo heet ik, zo ben ik. Op 24 juni 1998, tijdens een vakantie in Portugal, overviel moeder Michelle opeens een onbestemde angst om dat baby’tje daarbinnen.

‘Door een ondoorgrondelijke gebeurtenis wordt er een soort van labyrint aangelegd. Een constellatie waar hoogleraren zich later over verbazen. Mijn hersenen hebben hun eigen plek onder mijn schedeldak niet..

