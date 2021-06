Op de vlucht voor Trump en geroddel

De in 1961 in Pittsburgh geboren Amerikaanse schrijver David Leavitt schreef een hele rits romans, zoals Familiedans, De bladomslaander en Eerdere liefde. Vrijwel zijn hele werk verscheen in Nederlandse vertaling. Leavitt moet in ons land een schare trouwe lezers hebben.

Wie in de beschrijving van ingewikkelde gezinsverhoudingen, in de rol van jaloezie tussen vrienden en in eindeloze gesprekken tijdens exquise diners geïnteresseerd is, komt bij Leavitt royaal aan zijn trekken.

Leavitt is een geroutineerd verteller. Onder de oppervlakte van de weergegeven gesprekken schuilen gevoelens van afgunst, van haat en van hevige seksuele verlangens.

De rode draad in deze in 2016 en 2017 spelende roman is het besluit van de qua afkomst Joodse Eva Lindquist om Amerika vaarwel te zeggen nu Donald Trump president van de VS geworden is. Eva is in haar appartement in New York voortdurend bang voor de toekomst. Daarom koopt zij een appartement in Venetië. Haar steenrijke man Bruce wordt geacht deze aankoop te financieren. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .