Ze leeft in je, ze ademt in je

In Ongekende liefde vertelt Vamba Sherif zijn levensverhaal aan zijn dochter. Ze is vernoemd naar zijn moeder, haar oma, en nu wil ze graag weten wie zij was. Vamba Sherif toont zich in dit boek een zoon van het Afrikaanse continent. Voorouders doen ertoe, ze moeten in ere gehouden worden, als voorbeelden voor nu. Als je vernoemd wordt, heeft dat betekenis. Sherif spreekt zijn dochter vaak aan met ‘naamgenoot van mijn moeder’.

Vamba Sherif is geboren in de compound van de familie in de Liberiaanse stad Barkedu. Ze zijn moslim, behoren tot een van de oudste soefiorden van Afrika, menen ook Joods te zijn, en een tante is christelijk evangeliste geworden. In de wereld waarin Vamba opgroeit, vinden voortdurend wonderen plaats, vertelt hij. In alles om hem heen – de regen, de zon, de kikkers, de slangen – school magie. ‘Niet alles was verklaarbaar. Nu nog steeds niet.’ Vamba’s vader was een belangrijke wijze in de gemeenschap. Hij was gestorven toen Vamba nog klein was, zijn boekenverzameling lag achter slot en grendel. Als Vamba zonder toestemming de kamer ingaat en hongerig begint te lezen, komt er een keerpunt in zijn leven. Hij is te jong voor deze mystieke ken..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .