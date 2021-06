Inkijkje in Parijse inrichting

Eind negentiende eeuw leefden de vrouwelijke patiënten van het beroemde Parijse psychiatrisch ziekenhuis La Salpêtière zich één keer per jaar uit in een gekostumeerd bal. Ze dansten in het openbaar voor de gegoede burgers die zich aan ‘de gekken’ vergaapten. De Franse schrijfster Victoria Mas doet in haar debuutroman Het bal der gekken een boekje open over de behandeling omstreeks 1885 in dat ziekenhuis. De vrouwen werden vooral onderzocht op hysterie en epilepsie.

De hoofdpersoon van de roman is Eugénie, een jonge vrouw uit de gegoede stand, die merkt dat ze met haar overleden grootvader kan communiceren. Haar vader verstoot haar en laat haar opnemen in La Salpêtière. Daar is ze een van de ‘vreemde dieren die alleen maar klinische belangstelling wekken’. De hoofdverpleegster Geneviève is een uitzondering. Zij doet al na enkele dagen een knieval voor het spiritisme, een snelle bekering die psychologisch niet goed uitgediept is.

Het gegeven is historisch boeiend genoeg om er een interessante en integere roman over te schrijven. Daar is Victoria Mas niet in geslaagd. Ze werkt met te felle tegenstellingen: de hardheid van een fanatieke familie tegenover de menselijkheid van de spiritisten, die op hun b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .