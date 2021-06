Preston had nog wat dieper mogen graven

Voor wie de gelijknamige Netflix-film niet heeft gezien, is al vrij snel duidelijk dat deze roman alles in zich heeft voor een mooi filmscript. Een spannende zoektocht naar een verborgen schat, een sfeervolle omgeving, de dreiging van de Tweede Wereldoorlog in de verte, de naderende dood van een moeder. Ingrediënten voor een sobere, trage verfilming met veel aandacht voor sfeer en detail.