Op zoek naar de ware Mohammed

Mohammed, de belangrijkste profeet van de islam, is een van de meest besproken personen ter wereld. De oordelen lopen uiteen van lyrisch positief tot zeer negatief. Acht recente boeken geven kleurrijke perspectieven op de profeet.

Perzische miniatuur uit de zestiende eeuw. Mohammed komt met Buraq, een hemels dier, aan in de hemel. Zijn gezicht is niet afgebeeld. (beeld wikipedia)

Wie was Mohammed? Rond die centrale vraag zijn talloze boeken verschenen, sommige heel recent. Marcel Hulspas publiceerde eind vorig jaar het populair-wetenschappelijke boek Mohammed. Van profeet tot legerleider. De atheïst Hulspas benadert de islamitische profeet vanuit een seculier perspectief. Dan ontstaat het beeld van een grillige man, met grote talenten maar ook serieuze schaduwkanten. Een man van God zoals je die ook in de Bijbel treft: Abraham, Mozes, David, allemaal zeer menselijke mensen.

Wat weten we met absolute zekerheid over de historische Mohammed? Net zoveel als over de historische Jezus: zeer weinig. De traditionele islamitische verhalen en wonderverhalen rond de profeet neemt Hulspas ter kennisgeving aan. Hij haalt het v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .