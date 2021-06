Een uitstekend uitgewerkt plot met spanning en verrassing

De Amerikaanse auteur Harlan Coben is al net zo’n oude rot in het vak als Nicci French. Ook Coben heeft een indrukwekkende lijst publicaties achter zijn naam staan met afwisselend zijn bekende serie over sportmakelaar Myron Bolitar en zijn steenrijke vriend Windsor Locke III – Win voor zijn vrienden – en zogenoemde standalone boeken. In zijn nieuwste boek is voor het eerst de hoofdrol weggelegd voor die excentrieke Win. Twintig jaar geleden is zijn oom vermoord bij een overval en bovendien zijn nichtje ontvoerd. Zij ontsnapte na maanden van opsluiting en verkrachting. De politie doet onderzoek, maar een dader is nooit gepakt. En dan stuit de politie onverwachts op een vermoorde man die met die oude zaak te maken lijkt te hebben. Met dit ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .