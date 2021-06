Een verhaal met een fijne schrijfstijl en gebaseerd op historische feiten

Tegelijk onderneemt de SS een poging om Roosevelt, Stalin en Churchill te vermoorden. De drie kwamen samen voor een conferentie in Teheran, waar de basis is gelegd voor het tweede front - de landing in Normandië. Philip Kerr heeft van de politieke intriges in Duitsland en Amerika, van het werk van spionnen en van de geheime missies een spannend verhaal gemaakt. Dit verhaal is voor een deel gebaseerd op historische feiten en vervolgens aangevuld met de fictie van de schrijver. Kerr weet precies de juiste toon te vinden om geloofwaardig over zowel de Duitse als de Amerikaanse kant van de gebeurtenissen te vertellen. Hitlers vrede is een topboek van een helaas te vroeg overleden schrijver (Kerr overleed in 2018).

