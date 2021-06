Een sterk plot en goed uitgewerkte personages in Wolfzomer

De naam van schrijver Hans Rosenfeldt komt misschien niet bekend voor, maar zeg The Bridge of Marcella en dan verandert de zaak: het zijn beroemde tv-series die door de Zweedse auteur zijn bedacht en geschreven.

Naast zijn werk voor de televisie schrijft Rosenfeldt spannende boeken. Vaak samen met Michael Hjorth en nu met Wolfzomer als solo-auteur. Dit boek, dat zich in het uiterste noorden van Zweden op de grens met Finland afspeelt, begint met de vondst van een dode wolf in de bergen. Haar laatste maaltijd blijkt een mens te zijn geweest. Al snel ziet de politie het verband met een mislukte drugsdeal. De gedupeerde drugsbende stuurt een huurmoordenaar naar Zweden om de drugs en het geld terug te halen en de daders dood te schieten. Het resultaat is een ongekende slachting en een klopjacht op de dader door de politie. Wolfzomer is een heerlijk spannend verhaal met mooie beschrijvingen van de natuur en vele verwijzingen naar de..

