Een verrassende finale, maar extreem geweldadig

Tegelijk wordt Berger benaderd om een andere vrouw die is ontvoerd op te sporen. Het leidt tot een klopjacht op de sadistische leider van een criminele bende die in een martelkelder mensen afslacht. Sam Berger en zijn helpers moeten zich haasten om de man op tijd te stoppen. Arne Dahl heeft een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan. Zijn thrillers kenmerken zich door de doorwrochte plots en de sociale misstanden die hij in zijn verhalen aan de kaak stelt. In Nachtmerries is het geweld echter nog meer aanwezig dan in zijn vorige boeken. Het maakt Nachtmerries tot een prachtig boek met een ingewikkeld plot en een spetterende finale, maar de lezer moet bereid zijn over de extreme gewelddadigheid heen te stappen.

+ verrassende finale

- e..

