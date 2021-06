De verstarring van ons denken: ‘Veel van onze problemen hebben te maken met mateloosheid’

‘Waar is het misgegaan? Tja, goede vraag. Tot voor kort was er geen vuiltje aan de lucht. Tenminste, zo leek het. Trots zeiden jullie tegen elkaar dat dit de beste tijd ooit was. Dat klopte ook: de cijfers lieten het onomstotelijk zien. Nooit eerder werden jullie zo oud en waren jullie zo rijk, zo veilig en gelukkig. (...) Waar is het misgegaan? Dat vraag ik mezelf ook af. Ik wil jullie mijn verhaal vertellen om daarachter te komen. (...) Voordat ik daarmee begin, moet ik me eerst even voorstellen. Ik ben tot nu toe namelijk behoorlijk vaag en daar houden jullie niet zo van. Nu dan: mijn naam is Oneindigheid. Ik ben de gedachte dat er geen einde is: on-eindigheid.’

De eerste pagina’s van Verslaafd aan oneindigheid maken direct du..

