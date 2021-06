De astronoom Henk van de Hulst was een zoon van Willem G. van de Hulst

Willem G. van de Hulst sr. (1879-1963) is bekend als schrijver van kinderboeken, net als zijn zoon Willem G. van de Hulst jr. (1917-2006), die ook illustrator, schilder en beeldhouwer was. Een andere zoon, Henk van de Hulst (1918-2000), was een vermaarde hoogleraar in de sterrenkunde. Over hem schreef de natuurkundige en wetenschapshistoricus Dirk van Delft een biografie.

Astronomie of sterrenkunde is voor niet-ingewijden een moeilijk toegankelijk terrein, en daar is Van Delft zich van bewust. ‘Lezers opgelet: tot het tussenkopje (…) gaan we hier en daar even de diepte in’, meldt hij na een verhandeling over ‘driedimensionale sterbanen in het zwaartekrachtsveld van de melkwegschijf’ die zich ‘dankzij de verticale symmetrieas’ ook tweedimensionaal laten beschrijven. Van de Hulst, een christen, sprak in 1952 in zijn inaugurele rede over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Hij vond het heilloos om God een plaats te geven op plekken waar de natuurwetenschap nog geen vat op had. Natuurwetenschap en techniek waren onderdeel van Gods schepping. Van de Hulst was een sympathiek en eigenzinnig man. Zijn biog..

