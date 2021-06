Op welke bronnen Rovere zich baseert, en waar de feiten overgaan in fictie, is moeilijk na te gaan

Baruch de Spinoza (1632-1677) was een filosoof van Spaans-Joodse afkomst die in 1656 wegens zijn vrijzinnige opvattingen uit de Amsterdamse synagoge gebannen werd. Spinoza was hartstochtelijk op zoek naar vrijheid en waarheid. Hij ontwikkelde een filosofie, het spinozisme, die door velen bewonderd en aangehangen werd en wordt. De auteur van Spinozaland, Maxime Rovere, is een van Spinoza’s bewonderaars. In zijn boek keert hij zich tegen de gedachte dat Spinoza zijn ideeën zelfstandig en in eenzaamheid ontwikkelde. Hij werd omringd door gelijkgezinden, vandaar de oorspronkelijke Franse titel van dit boek: Le Clan Spinoza. Het boek is een mengeling van feit en fictie. Witte plekken in het leven van Spinoza vult Rovere in m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .