Laten we na corona in de allereerste plaats de samenzang in de kerk weer in ere herstellen, leren we van muziekhoogleraar Michael Spitzer

Michael Spitzer, hoogleraar muziek in Liverpool, schreef een intrigerend boek over de mens als muzikaal wezen. Hij neemt je als een ontdekkingsreiziger mee naar allerlei plaatsen en tijden waar je nog nooit geweest bent. Maar uiteindelijk wordt alles vooral gebruikt om ‘het Westen’ te beschuldigen. Is dat terecht?

Stel je de wereld eens voor zonder muziek. Dat zou een verschrikking zijn toch? Zonder muziek geen leven. Daarom kunnen we ons zelfs (of juist!) de hemel niet voorstellen zonder muziek: ‘En Luther zingt er als een zwaan / en Bach, de grote Bach, / die mag de maat der eng’len slaan / de lieve lange dag’, dichtte Willem Barnard.

Zonder muziek zijn we nergens. Dat wordt duidelijk in het vuistdikke boek van Spitzer. Het is vergelijkbaar met Sapiens van de Israëlische auteur Harari, maar dan toegespitst op het muzikale aspect van ons bestaan. Verwacht geen chronologische muziekgeschiedenis van nul tot nu. Spitzer is niet zozeer geïnteresseerd in de historie op zich, maar vraagt zich vooral af waarom wij niet zonder muziek kun..

