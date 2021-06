Thrillerauteur Samantha Stroombergen wilde weten waar ze over schreef en nam schietles

Om goed te kunnen schrijven over misdaad, geweld en misbruik moet een schrijver weten wat het met een slachtoffer – en met een dader – doet. En dat betekent documentaires bekijken, zoeken naar filmpjes op internet en lezingen bezoeken. Van artsen en technische rechercheurs. ‘Het brengt je op ideeën. Met grote delen van de informatie die je zo krijgt, kun je iets in een boek’, vertelt Samantha Stroombergen.

De in de bollenstreek opgegroeide Stroombergen studeerde in Leiden Nederlands en Journalistiek omdat zij ‘iets met schrijven’ wilde. Haar eerste boeken spelen zich ook vooral in en rond Leiden af. Voor De witte kamer ontving zij de Gouden Strop (de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller). In haar volgende boeken, De ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .