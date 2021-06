‘Ik heb weinig religieus talent’

Marijke Schermer wandelde delen van het Brabantse Kloosterpad en verbleef bij de norbertinessen in het klooster Sint Catharinadal. In het boekje Gods wegen vraagt ze zich af of ze zelf het pad van een kloosterleven op had kunnen gaan.

‘Ze heeft het altijd geweten.’ Marijke Schermer staat in de ‘schelp’ in de stadstuin in Oosterhout en leest de eerste zin uit haar vandaag verschenen boekje. Het is een warme zondagmiddag, in de tuin bloeien paarse rododendrons en het gras is egaal groen omdat hier door corona lange tijd geen evenementen zijn geweest. Een meter of vijftien voor haar zit een groep van zo’n dertig mensen op stenen bankjes.

Ze leest verder over zuster Cornelia met wie ze het kloosterpad wandelt, van Megen naar Velp, en die haar vertelt over hoe zij ertoe kwam haar leven aan het klooster te wijden. Dat haar religiositeit voelt als haar geaardheid, iets wat simpelweg in haar zit en waar ze niet omheen kan. Even voor de toehoorders binnen waren gedruppeld, ze w..

