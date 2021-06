De dadendrang van Amalia

Met de roman Amalia waan je je zonder moeite in de zeventiende-eeuwse Republiek. Matthias Rozemond verhaalt over de roerige strijd tussen de Nederlanders en de Spanjaarden, en de sleutelpositie die Amalia in deze tijd inneemt.

Het is 1621. Amalia van Solms, eerste hofdame van koningin Elizabeth Stuart (‘Winterkoningin’) van Bohemen, vlucht met het hof weg uit Praag en komt in Den Haag terecht. Het koninklijk hof hoopt zo spoedig mogelijk de oversteek naar Engeland te kunnen maken, zodat ze de modderige en onfatsoenlijke Republiek kunnen verlaten: ‘[Amalia] zag zichzelf al aan de reling staan. ‘Adieu, Holland! Adieu, mest! Adieu, lomperiken!’’’ De wens van het hof gaat niet in vervulling en ze zullen voor lange tijd in de Republiek blijven, waar ze aan de Kneuterdijk worden ondergebracht door stadhouder Maurits, Elizabeths neef. Ondertussen is de strijd tegen de Spanjaarden, beter bekend als de Tachtigjarige Oorlog, in volle gang. Alle hoofdrolspelers uit die g..

